Не менее 20 человек погибли в результате шторма на Мадагаскаре

Более 19 тыс. человек пострадали от разгула стихии.

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Жертвами мощного тропического шторма на Мадагаскаре стали не менне 20 человек.

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Ожидается, что в дальнейшем эта цифра увеличится, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный департамент по рискам и чрезвычайным ситуациям Мадагаскара.

16 марта в районе восточного побережья Мадагаскара тропический циклон "Элиаким" разрушил более двух тысяч домов и несколько мостов, более 19 тыс. человек пострадали от разгула стихии.

Напомним, шторм "Феликс" вызвал в Португалии огромные волны, наводнения и оползни.