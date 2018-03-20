Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта

10:47, 20 марта 2018
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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Четыре населенных пункта остаются без света / Фото УНИАН
Четыре населенных пункта остаются без света / Фото УНИАН

По состоянию на утро 20 марта в Украине через непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, без света остаются два населенных пункта в Донецкой области и два - в Луганской. Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.

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