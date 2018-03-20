Сильные снегопады могут привести к нарушению в движении транспорта.

В пяти областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.

Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.

Напомним, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.