В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:28, 20 марта 2018
511

Сильные снегопады могут привести к нарушению в движении транспорта.

В пяти областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В пяти областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.

Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.

Напомним, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.

Читайте также
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°
Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6° Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео) В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)
В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
84 %
749 мм
6.4 м/с
98 %
Лента новостей