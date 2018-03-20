В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°
08:30, 20 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 марта, в Киеве пройдет снег, температура до -6°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье-1°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -7°
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Киев-4°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-3°... -6°
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Симферополь+14°... 0°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Вероятность осадков: 98 %
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