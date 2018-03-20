В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°

08:30, 20 марта 2018
19

Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 марта, в Киеве пройдет снег, температура до -6°.

Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
Лесные пожары охватили юго-восток Австралии Лесные пожары охватили юго-восток Австралии
Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
84 %
749 мм
6.4 м/с
98 %
Лента новостей