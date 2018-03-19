Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
20 марта – День весеннего равноденствия, но настоящее весеннее потепление придет в Украину не раньше 26 марта.
В Украине с 26 марта ожидается потепление, сообщает синоптик Наталья Диденко. До этого дня, в том числе и завтра, 20 марта, в большинстве областей будет прохладно, ожидаются снегопады и метели.
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
«20 марта, завтра, – День весеннего равноденствия. То есть уже все условия для прихода весны выполнены... Однако завтра очередной циклон с Балкан принесет в Украину снегопады, ветер, мороз – удержится. На Юге – мокрый снег и дождь, на юго-востоке днем – к «плюсам», – написала Диденко в соцсети.
Синоптик сообщила, что ближайшей ночью снова морозы: 8-14 градусов мороза, на севере до – 14-17 градусов, на юге -1-6 градусов, днем ожидается 2-7 градусов мороза, на юге 0+4 градуса, в Крыму +5+12 градусов.
В Киеве завтра ожидается снег, ночью до 12 градусов мороза, днем – 5 градусов.
По данным Укргидрометцентра, 20 марта днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.
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Винница-4°... -8°
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Днепропетровск-5°... -11°
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Донецк-4°... -8°
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Житомир-2°... -9°
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Кировоград-5°... -10°
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