Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°

Днем в столице до -4°.

Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 марта, в Киеве пройдет снег, температура до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.

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