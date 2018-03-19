Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°

17:00, 19 марта 2018
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Днем в столице до -4°.

Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН
Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 марта, в Киеве пройдет снег, температура до -6°.

Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.

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