В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)

16:30, 19 марта 2018
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На юге ожидается снег с дождем.

Завтра в Украине пройдут снегопады / УНИАН
Завтра в Украине пройдут снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Украине пройдут снегопады, на севере до -8°.

Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине

На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до -6°.

На западе Украины снегопады. Температура до -7°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -8°. В центре также ожидаются осадки, температура до -6°.

Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное — к усилению ветра.

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