Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине

15:44, 19 марта 2018
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Во многих областях завтра ожидается сильный снегопад.

Завтра в Украину повернутсья снегопады / УНИАН
Завтра в Украину повернутсья снегопады / УНИАН

Завтра, 20 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 20 марта на дорогах Украины гололедица. Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.

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