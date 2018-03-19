Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине

Во многих областях завтра ожидается сильный снегопад.

Завтра в Украину повернутсья снегопады / УНИАН

Завтра, 20 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 20 марта на дорогах Украины гололедица. Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.