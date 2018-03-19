Лесные пожары охватили юго-восток Австралии

О погибших не сообщается.

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс площадь лесного пожара превысила 1 тыс. гектаров.

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Огонь уже уничтожил более 70 домов и других зданий, передает Синьхуа.

Пожар начался вечером 18 марта. Из-за сильных порывов ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился с запада к востоку до приморского городка Татра.

На данный момент с огнем борются 150 сотрудников пожарной службы. Один из пожарных-добровольцев пострадал, еще четверо человек получают медицинскую помощь из-за отравления густым дымом.

Из региона эвакуировали несколько сотен местных жителей. Сведений о жертвах или пропавших пока не поступало.

Напомним, девять человек погибли в результате лесного пожара в индийском штате Тамилнад.