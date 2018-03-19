Лесные пожары охватили юго-восток Австралии
14:32, 19 марта 2018
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О погибших не сообщается.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс площадь лесного пожара превысила 1 тыс. гектаров.
В Китае пожар охватил 100 га леса
Огонь уже уничтожил более 70 домов и других зданий, передает Синьхуа.
Пожар начался вечером 18 марта. Из-за сильных порывов ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился с запада к востоку до приморского городка Татра.
На данный момент с огнем борются 150 сотрудников пожарной службы. Один из пожарных-добровольцев пострадал, еще четверо человек получают медицинскую помощь из-за отравления густым дымом.
Из региона эвакуировали несколько сотен местных жителей. Сведений о жертвах или пропавших пока не поступало.
Напомним, девять человек погибли в результате лесного пожара в индийском штате Тамилнад.
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