Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель

в Днепре ожидается вторая, менее интенсивная «серия» циклона, которая пройдет в среду.

За сутки в городе выпала двойная норма месячных осадков в виде снега \ dp.informator.ua

Днепр не был готов к продолжению зимы, поэтому 19 марта транспортный коллапс охватил весь город, дороги и тротуары не расчистили, а некоторые населенные пункты остались без света. Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик.

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По его данным, за сутки выпала двойная норма месячных осадков в виде снега - 40 см.

«По предварительной оценке, официальные синоптики слегка ошиблись. Одним из эпицентров циклона была Днепропетровская область. Ошиблись синоптики примерно на 300 км. Никто не спит. Все службы работают. Потерпите. Все делают максимум возможного и невозможного», - написал Голик на странице в соцсети.

Он добавил, что в Днепре ожидается вторая, менее интенсивная «серия» циклона, которая пройдет в среду. А уже с понедельника погода улучшится, и в Днепр придет настоящая весна.

Из-за погодных условий, по состоянию на 8:00, 35 населенных пунктов остались без электроэнергии. Бригады КП «Облэнерго» уже устраняют поломки.