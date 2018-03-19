Завтра в Украину вернутся снегопады и метели

13:32, 19 марта 2018
428

На юге ожидается снег с дождем.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 20 марта, в Украине погода усложнится: вернутся снегопады и метели.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)

"20-го марта в большинстве областей Украины, начиная с запада, опять снегопады и метели. На юге, где температура будет выше, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, ночью в Украине ожидаются морозы: -8...-14 градусов, на севере до -14...-17 градусов, на юге -1...-6 градусов. Завтра днем: -2...-7, на юге 0...+4 градуса, в Крыму +5...+12 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.

Читайте также
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото) Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта) В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины
Влияние двух циклонов: в Украине завтра ожидаются снегопады и метели Влияние двух циклонов: в Украине завтра ожидаются снегопады и метели

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
63 %
752 мм
2.7 м/с
3 %
Лента новостей