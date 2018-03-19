Завтра в Украину вернутся снегопады и метели

На юге ожидается снег с дождем.

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Завтра, 20 марта, в Украине погода усложнится: вернутся снегопады и метели.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"20-го марта в большинстве областей Украины, начиная с запада, опять снегопады и метели. На юге, где температура будет выше, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, ночью в Украине ожидаются морозы: -8...-14 градусов, на севере до -14...-17 градусов, на юге -1...-6 градусов. Завтра днем: -2...-7, на юге 0...+4 градуса, в Крыму +5...+12 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.