Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
13:32, 19 марта 2018
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На юге ожидается снег с дождем.
Завтра, 20 марта, в Украине погода усложнится: вернутся снегопады и метели.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
"20-го марта в большинстве областей Украины, начиная с запада, опять снегопады и метели. На юге, где температура будет выше, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
По словам Диденко, ночью в Украине ожидаются морозы: -8...-14 градусов, на севере до -14...-17 градусов, на юге -1...-6 градусов. Завтра днем: -2...-7, на юге 0...+4 градуса, в Крыму +5...+12 градусов. На дорогах гололедица.
Напомним, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.
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