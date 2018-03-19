В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)

Как стало известно журналистам, на два дня, пока не утихнет непогода, даже могут объявить выходные в учебных заведениях.

В Днепре из-за непогоды настоящий транспортный коллапс. Снег, который падал со вчерашнего вечера всю ночь, только прекратился.

Расчищать его коммунальная техника не успевает. В горсовете даже подумывают над тем, чтобы из-за непогоды объявить чрезвычайное положение, говорится в сюжете ТСН.

Машины буксуют, выехать из дворов автомобилисты не могут из-за нерасчищенных внутриквартальных дорог. Но наихудшая ситуация с общественным транспортом, ведь он ходит с большими задержками. Из отдаленных спальных массивов выехать в центр очень сложно. Троллейбусы буксуют. Маршрутки просто не выходят на рейс. На остановках с утра люди стояли в очередях по 2 часа, а потом, не дождавшись маршруток, разворачивались и шли домой.

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Хотя автомобильные дороги в области все официально проездные, ехать по ним спасатели не советуют. За ночь из сугробов они вытащили не одну сотню автомобилей. Ведь слой снега местами по колено, и хоть вчера расчищали, там опять замело.

В городе, как уверяют коммунальщики, спецтехника по расчистке работала непрерывно. Но количество чистых дорог в Днепре сейчас можно на пальцах посчитать.

Только что в городском совете начала работу специальная комиссия, на ней специалисты будут решать вопрос о возможности введения в Днепре чрезвычайного положения из-за непогоды.