Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)
Местами температура опустится до -19°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
В понедельник в Украине местами пройдет снег. На севере до -14°, в центре и на западе до -8°. На востоке столбик термометра опустится до -12°, на юге до -6°.
Во вторник, 20 марта, в Украине пройдут снегопады. На севере до -8°.
В среду, 21 марта, местами пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -16°. В остальных регионах до -10°.
В четверг без осадков. Ночью по стране -19°…-2°, днем на юге до +3°.
В пятницу практически без осадков. На западе до -18°, в остальных регионах 0°...-11°.
24 и 25 марта в Украине без осадков, немного потеплеет. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -12°, на остальной территории -9°…-3°. Днем температура по стране -2°...+4°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от -1° до +6°.
Народный прогноз
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде. 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде.
21 марта. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении. 23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.
24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление. 25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -8°
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Днепропетровск-5°... -11°
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Донецк-4°... -8°
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Житомир-2°... -9°
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Запорожье-3°... -9°
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Ивано-Франковск-6°... -8°
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Киев-2°... -12°
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Кировоград-5°... -10°
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Луганск-6°... -9°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-4°... -7°
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Николаев-3°... -6°
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Одесса-4°... -6°
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Полтава-6°... -12°
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Ровно-3°... -7°
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Симферополь+6°... 0°
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Сумы-5°... -15°
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Тернополь-5°... -8°
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Харьков-7°... -14°
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Херсон-2°... -5°
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Хмельницкий-2°... -9°
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Черкассы-4°... -8°
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Чернигов-3°... -15°
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Черновцы-5°... -9°