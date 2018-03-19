Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)

Местами температура опустится до -19°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, пройдут снегопады.

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В понедельник в Украине местами пройдет снег. На севере до -14°, в центре и на западе до -8°. На востоке столбик термометра опустится до -12°, на юге до -6°.

Прогноз на 19 марта / УНИАН

Во вторник, 20 марта, в Украине пройдут снегопады. На севере до -8°.

Прогноз на 20 марта / УНИАН

В среду, 21 марта, местами пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -16°. В остальных регионах до -10°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране -19°…-2°, днем на юге до +3°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На западе до -18°, в остальных регионах 0°...-11°.

Прогноз на 23 марта / УНИАН

24 и 25 марта в Украине без осадков, немного потеплеет. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -12°, на остальной территории -9°…-3°. Днем температура по стране -2°...+4°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от -1° до +6°.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

Прогноз на 25 марта / УНИАН

Народный прогноз

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде. 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде.

21 марта. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении. 23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление. 25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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