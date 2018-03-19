В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор
Движение транспорта значительно осложнилось на 303 км автодороги Киев - Одесса.
В Одесской области в результате непогоды образовался 2-километровый транспортный затор, в который попали около 100 транспортных средств, в том числе два пассажирских автобуса с детьми.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 18 марта примерно в 23.30 на 303 км автодороги Киев - Одесса, неподалеку пгт Любашевка Одесской области, из-за сильных осадков в виде снега, значительно осложнилось движение.
«В частности, грузовики не могли самостоятельно заехать на гору. В результате образовалось скопление транспорта длиной 1,5-2 км. Всего в пробке оказалось около 100 единиц техники, из них 2 автобуса, где находились 120 детей. С помощью техники высокой проходимости облавтодора автобусы с детьми извлекли из снежных заносов и направили в Одессу», - рассказали в главке.
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В 2.30 затор на 303 км автодороги Киев - Одесса был ликвидирован. Проезд транспорта обеспечен. Всего на месте происшествия была изъята 31 единица техники, из них 28 грузовых автомобилей и 3 автобуса, из них 2 – с детьми. Спасено 208 человек, из них 120 детей.
«Пока на обочине дороги осталась часть грузовиков. Работы по изъятию большегрузного транспорта продолжаются», - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Днепр замело снегом.
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