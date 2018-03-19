Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-20 марта, в связи со снегопадами, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях.