Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:01, 19 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-20 марта, в связи со снегопадами, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях.

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