Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
11:01, 19 марта 2018
0
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19-20 марта, в связи со снегопадами, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -8°
-
Днепропетровск-5°... -9°
-
Донецк-4°... -7°
-
Житомир-3°... -9°
-
Запорожье-3°... -6°
-
Ивано-Франковск-5°... -8°
-
Киев-4°... -10°
-
Кировоград-5°... -9°
-
Луганск-6°... -8°
-
Луцк-3°... -6°
-
Львов-4°... -7°
-
Николаев-3°... -4°
-
Одесса-4°... -6°
-
Полтава-6°... -11°
-
Ровно-4°... -8°
-
Симферополь+6°... 0°
-
Сумы-5°... -13°
-
Тернополь-5°... -8°
-
Харьков-6°... -12°
-
Херсон-1°... -4°
-
Хмельницкий-2°... -9°
-
Черкассы-4°... -8°
-
Чернигов-4°... -14°
-
Черновцы-5°... -9°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 63 %
Давление: 750 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 5 %
Восход: 07:15
Закат 19:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей