Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
10:42, 19 марта 2018
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19 марта транспортный коллапс охватил весь город, а некоторые населенные пункты остались без света.
Днепр замело снегом - 18 марта в город пришел новый циклон, сильный снег шел весь день и всю ночь.
Об этом сообщает "Информатор".Осадков настолько много, что коммунальщики и сотрудники ГСЧС вынужденны круглосуточно спасать Днепр от погодного коллапса и вытягивать автомобили, попавшие в снежный плен.
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
19 марта транспортный коллапс охватил весь город, а некоторые населенные пункты остались без света.
Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов.
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