Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)

10:42, 19 марта 2018
717

19 марта транспортный коллапс охватил весь город, а некоторые населенные пункты остались без света.

Днепр замело снегом - 18 марта в город пришел новый циклон, сильный снег шел весь день и всю ночь.

Об этом сообщает "Информатор".Осадков настолько много, что коммунальщики и сотрудники ГСЧС вынужденны круглосуточно спасать Днепр от погодного коллапса и вытягивать автомобили, попавшие в снежный плен. 

В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)

19 марта транспортный коллапс охватил весь город, а некоторые населенные пункты остались без света.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов.

Читайте также
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото) Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°
В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта) В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины
Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной (видео) Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной (видео)
В Днепропетровской области на три дня объявили штормовое предупреждение В Днепропетровской области на три дня объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
63 %
750 мм
2.7 м/с
5 %
Лента новостей