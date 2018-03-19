Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов

В Запорожской области без света остаются 40 населенных пунктов.

Из-за непогоды обесточены почти 130 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Запорожской области без света остаются 40 населенных пунктов, Николаевской – 35, Донецкой – 22, Днепропетровской – 17, Одесской – 10, в Херсонской – 3 и Кировоградской – 2.

Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, 19 марта в Украине пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.