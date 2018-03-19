В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°
08:30, 19 марта 2018
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Днем в столице до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 марта, в Киеве без осадков, температура до -10°.
Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер северо-восточный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.
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Запорожье-3°... -6°
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Ивано-Франковск-5°... -8°
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Кировоград-5°... -9°
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Луцк-3°... -6°
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Николаев-2°... -4°
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Тернополь-5°... -8°
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