В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

08:30, 19 марта 2018
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Днем в столице до -5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 марта, в Киеве без осадков, температура до -10°.

Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер северо-восточный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.

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