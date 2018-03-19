В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)
08:10, 19 марта 2018
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На западе до -17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Украине пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.
Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины
На востоке пройдет снег, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до -17°.
В северных областях снегопады. Температура до -15°. В центре также ожидаются осадки, температура до -14°.
Соглано народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -8°
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Днепропетровск-5°... -9°
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Донецк-3°... -7°
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Житомир-3°... -9°
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Запорожье-3°... -6°
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Ивано-Франковск-5°... -8°
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Киев-5°... -10°
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Кировоград-5°... -9°
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Луганск-6°... -8°
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Луцк-3°... -6°
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Львов-4°... -7°
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Николаев-2°... -4°
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Одесса-4°... -6°
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Полтава-6°... -11°
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Ровно-3°... -8°
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Симферополь+9°... +2°
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Сумы-5°... -13°
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Тернополь-5°... -8°
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Харьков-6°... -12°
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Херсон-1°... -4°
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Хмельницкий-3°... -9°
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Черкассы-4°... -8°
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Чернигов-4°... -14°
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Черновцы-5°... -8°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 67 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 15 %
Восход: 07:15
Закат 19:20
Видимость: 16 км
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