В Украине сегодня будет холодно, пройдут снегопады (карта)

08:10, 19 марта 2018
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На западе до -17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Украине пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.

Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины

На востоке пройдет снег, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -17°.

В северных областях снегопады. Температура до -15°. В центре также ожидаются осадки, температура до -14°.

Прогноз на 19 марта / УНИАН
Прогноз на 19 марта / УНИАН

Соглано народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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