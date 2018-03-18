Синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины
Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украине станет теплее.
В ближайшие дни ожидать существенного потепления в Украине не стоит. Зима будет еще властвовать в ближайшие пять дней.
Об этом рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Сегодня".
"Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу", – прокомментировал он нынешнюю погоду.
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По его словам, весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.
"Осадки продержаться еще два дня. Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае, дневная температура станет плюсовой", – отметил Кульбида.
От также подчеркнул, что потепление придет с запада, и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.
Как сообщал Укргидрометцентр, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия - 19 марта украинцев ждут снегопады, метели, на дорогах гололедица.
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