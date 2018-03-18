Влияние двух циклонов: в Украине завтра ожидаются снегопады и метели
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия - 19 марта украинцев ждут снегопады, метели, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает ГСЧС. Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
До 50 сантиметров: Украину на выходных засыплет снегом
18 марта в Украине, кроме северных областей, снег, метели, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.
Ранее сообщалось, что на выходных почти по всей Украине ударят морозы.
Погода в Украине
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Винница-7°... -11°
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Днепропетровск-6°... -8°
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Донецк-2°... -7°
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Житомир-6°... -11°
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Запорожье-4°... -6°
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Ивано-Франковск-6°... -9°
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Киев-7°... -12°
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Кировоград-7°... -11°
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Луганск-2°... -9°
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Луцк-5°... -9°
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Львов-6°... -9°
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Николаев-2°... -6°
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Одесса-1°... -8°
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Полтава-7°... -12°
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Ровно-7°... -11°
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Симферополь+19°... +6°
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Сумы-9°... -13°
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Тернополь-7°... -11°
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Харьков-7°... -12°
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Херсон0°... -5°
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Хмельницкий-7°... -12°
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Черкассы-6°... -11°
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Чернигов-6°... -13°
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Черновцы-6°... -9°