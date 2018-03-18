Влияние двух циклонов: в Украине завтра ожидаются снегопады и метели

13:09, 18 марта 2018
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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия - 19 марта украинцев ждут снегопады, метели, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает ГСЧС. Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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18 марта в Украине, кроме северных областей, снег, метели, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что на выходных почти по всей Украине ударят морозы.

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