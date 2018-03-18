"Уже в Украине": синоптик показала новый циклон, который "сыплет снегом и льет дождем"

По словам синоптика, в Украине уже месяц атакуют циклоны с юга Европы, которые, обычно, ходят "сериями".

Иллюстрация / REUTERS

Синоптик Наталья Диденко показала, как выглядит циклон над Украиной, что несет сильные осадки.

Как сообщает синоптик на своей странице в Facebook, новый циклон - уже в Украине.

«Сыплет снегом, на юге льет дождем. Киевщину зацепит мало», – говорится в сообщении.

фото Наталья Диденко, Facebook

По информации Диденко, погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру.

Читайте также Снежные выходные в Украине: синоптики рассказали, какие области засыплет снегом

Она отметила, что Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы, которые, обычно, ходят "сериями".

"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр аж до Востока – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – сообщила Диденко.