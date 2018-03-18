"Уже в Украине": синоптик показала новый циклон, который "сыплет снегом и льет дождем"
По словам синоптика, в Украине уже месяц атакуют циклоны с юга Европы, которые, обычно, ходят "сериями".
Синоптик Наталья Диденко показала, как выглядит циклон над Украиной, что несет сильные осадки.
Как сообщает синоптик на своей странице в Facebook, новый циклон - уже в Украине.
«Сыплет снегом, на юге льет дождем. Киевщину зацепит мало», – говорится в сообщении.
По информации Диденко, погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру.
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Она отметила, что Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы, которые, обычно, ходят "сериями".
"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр аж до Востока – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – сообщила Диденко.
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Донецк-1°... -7°
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Запорожье-2°... -6°
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Ивано-Франковск-6°... -9°
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Киев-8°... -12°
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Луганск-2°... -8°
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Луцк-6°... -9°
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Львов-7°... -10°
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Николаев-2°... -6°
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