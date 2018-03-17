Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной

16:48, 17 марта 2018
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По прогнозам синоптиков, в Украину заходят два холодных циклоны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной – от весны на выходные осталась разве что название. Кроме того, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо занизит температуру.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны, обычно, ходят "сериями".

Один в Украину идет циклон с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.

"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр аж до Востока – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – отметила Диденко.

В Киеве 18-го марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10...-12 градусов, днем – до -5...-7 градусов.

К слову, киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – за осложнения погоды на период 17-19 марта.

А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.

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Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -6...-8

Ровно – -6...-8

Житомир – -7...-9

Винница – -6...-8

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...+1

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -7...-9

Суммы – -7...-9

Полтава – -6...-8

Днепр – -4...-6

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-5

Луганск – -5...-7

Харьков – -7...-9

Киев – -7...-9

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