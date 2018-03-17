Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной (видео)
По прогнозам синоптиков, в Украину заходят два холодных циклоны.
Погода в Украине 18 марта будет снежной и морозной – от весны на выходные осталась разве что название. Кроме того, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо занизит температуру.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны, обычно, ходят "сериями".
Один в Украину идет циклон с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.
"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр аж до Востока – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – отметила Диденко.
В Киеве 18-го марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10...-12 градусов, днем – до -5...-7 градусов.
К слову, киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – за осложнения погоды на период 17-19 марта.
А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.
До 50 сантиметров: Украину на выходных засыплет снегом
Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -6...-8
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -6...-8
Луцк – -6...-8
Ровно – -6...-8
Житомир – -7...-9
Винница – -6...-8
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...+1
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -6...-8
Чернигов – -7...-9
Суммы – -7...-9
Полтава – -6...-8
Днепр – -4...-6
Запорожье – -1...+1
Донецк – -3...-5
Луганск – -5...-7
Харьков – -7...-9
Киев – -7...-9
Погода в Украине
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Винница0°... -11°
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Днепропетровск+8°... -7°
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Донецк+7°... -4°
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Житомир-4°... -11°
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Запорожье+11°... -4°
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Ивано-Франковск+2°... -9°
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Киев-3°... -12°
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Кировоград+9°... -9°
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Луганск+7°... -5°
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Луцк-5°... -10°
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Львов-3°... -10°
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Николаев+16°... -3°
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Одесса+16°... -2°
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Полтава+5°... -10°
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Ровно-6°... -12°
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Симферополь+14°... +10°
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Сумы-2°... -13°
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Тернополь0°... -10°
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Харьков+4°... -10°
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Херсон+14°... -1°
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Хмельницкий0°... -12°
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Черкассы+4°... -10°
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Чернигов-5°... -13°
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Черновцы+7°... -8°