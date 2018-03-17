Снежные выходные в Украине: синоптики рассказали, какие области засыплет снегом
Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов и в понедельник, 19 марта.
В течение выходных 17-18 марта под влиянием двух циклонов почти во всех регионах Украины ожидаются снегопады и метели.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно сообщению, 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/сек.
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18 марта сильные снегопады и снежные заносы очжидаются на территории Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей. В Карпатах очень сильный снег. В большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.
Снегопады и гололед прогнозируют и на понедельник, 19 марта. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.
Как сообщал УНИАН, толщина снежного покрова местами будет достигать полуметра.
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Винница+1°... -11°
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Днепропетровск+8°... -7°
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Донецк+7°... -4°
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Житомир-4°... -11°
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Запорожье+10°... -4°
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Ивано-Франковск+3°... -9°
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Киев-3°... -11°
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Кировоград+9°... -9°
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Луганск+8°... -5°
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Луцк-5°... -10°
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Львов-3°... -10°
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Николаев+15°... -3°
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Одесса+16°... -2°
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Полтава+5°... -10°
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Ровно-6°... -12°
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Симферополь+14°... +10°
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Сумы-2°... -13°
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Тернополь0°... -11°
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Харьков+4°... -10°
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Херсон+13°... -2°
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