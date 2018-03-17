Снежные выходные в Украине: синоптики рассказали, какие области засыплет снегом

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов и в понедельник, 19 марта.

В течение выходных почти во всех областях Украины ожидаются сильные снегопады / фото УНИАН

В течение выходных 17-18 марта под влиянием двух циклонов почти во всех регионах Украины ожидаются снегопады и метели.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно сообщению, 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/сек.

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18 марта сильные снегопады и снежные заносы очжидаются на территории Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей. В Карпатах очень сильный снег. В большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

Снегопады и гололед прогнозируют и на понедельник, 19 марта. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, толщина снежного покрова местами будет достигать полуметра.