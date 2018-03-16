До 50 сантиметров: Украину на выходных засыплет снегом
С 17 по 19 марта на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, выпадет снег.
В течение трех дней на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, будут идти очень сильные снегопады.
"Снег выпадет на высоту от 20 до 50 сантиметров", - рассказал "Обозревателю" начальник Национального гидрометцентра Украины Николай Кульбида.
Циклоны принесут в Украину снегопады, морозы и штормовой ветер
Отвечая на вопрос, когда в Украину придут сильные морозы, синоптик заметил: "Я думаю, в данной ситуации надо говорить о сильных и очень сильных снегопадах, а не о морозах".
В этом контексте он сообщил: "В период с 17 по 19 марта на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, выпадет снег".
В то же время температура воздуха будет обычной для этого периода. Немного похолодает – ночью будет до 9-14 мороза, днем – до 2-7 градусов мороза.
Кульбида добавил, что на юге и юго-востоке Украины "будет почти лето – 15 градусов тепла днем".
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.
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Днепропетровск+6°... +2°
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Донецк+6°... 0°
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Запорожье+6°... +3°
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Киев0°... -5°
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Кировоград+7°... +4°
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Луганск+4°... 0°
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Луцк+2°... -6°
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Львов+8°... -5°
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Николаев+8°... +6°
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Полтава+2°... -1°
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Симферополь+13°... +5°
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Сумы+2°... -7°
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