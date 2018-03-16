До 50 сантиметров: Украину на выходных засыплет снегом

17:05, 16 марта 2018
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С 17 по 19 марта на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, выпадет снег.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В течение трех дней на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, будут идти очень сильные снегопады.

"Снег выпадет на высоту от 20 до 50 сантиметров", - рассказал "Обозревателю" начальник Национального гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

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Отвечая на вопрос, когда в Украину придут сильные морозы, синоптик заметил: "Я думаю, в данной ситуации надо говорить о сильных и очень сильных снегопадах, а не о морозах".

В этом контексте он сообщил: "В период с 17 по 19 марта на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, выпадет снег".

В то же время температура воздуха будет обычной для этого периода. Немного похолодает – ночью будет до 9-14 мороза, днем – до 2-7 градусов мороза. 

Кульбида добавил, что на юге и юго-востоке Украины "будет почти лето – 15 градусов тепла днем".

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.

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