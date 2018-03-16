В Днепропетровской области на три дня объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят граждан соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения и по возможности, отказаться от длительного пребывания на улице и поездок на автомобилях.

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Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на период с 16 марта по 18 марта объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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16 марта прогнозируется облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и в первой половине дня туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем ​​на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью от -2 до +3, днем ​​2-7 градусов тепла. По городу ночью около 0, днем ​​3-5 тепла.

17 марта ожидается облачная погода и дождь. Ветер южный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​6-11 тепла.

18 марта также прогнозируется облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами сильные осадки. Местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 3 мороза до 2 тепла.

Спасатели просят граждан соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения и по возможности, отказаться от длительного пребывания на улице и поездок автотранспортом. В случае чрезвычайной ситуации спасатели просят обращаться в Службу спасения по телефону «101».