Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

16:10, 16 марта 2018
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В Житомирской области ожидается выход воды на поймы.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр.

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Так, 16 марта на притоках Припяти, в пределах Житомирской области, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением.

17-18 марта ожидается повышение уровней воды: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 0,8 м, возможен выход воды на пойму на р. Стрвяж - с. Луки; на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава – 1,5-2,5 м, возможен выход воды на заводь в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево. 16-20 марта в гр Латорица - г. Чоп вода будет удерживаться на пойме междудамбового пространства.

В течение 18-21 марта, в связи с понижением температуры воздуха, на реках Правобережья страны ожидается возобновление ледовых явлений, на отдельных участках рек до установления ледостава, а на реках Левобережья – усиление ледовых явлений.

Напомним, в течение 17-18 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность.

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