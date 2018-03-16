В Киев с 19:00 ограничат въезд грузовиков из-за непогоды
В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут объявить 19 марта выходным.
С 19:00 до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями, вводится режим ограничения въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в Киев.
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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба администрации.
Так, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решение о запрете или разрешении проезда грузовиков в город, исходя из погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники.
Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.
Поворозник также отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.
Напомним, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.
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