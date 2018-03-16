На Харьковскую область надвигается мощный снежный циклон

Синоптики предупреждают о метели и понижение температуры до 13 градусов мороза. В Харькове на три дня объявлено штормовое предупреждение.

Высота снежного покрова составит около 40 см \ УНИАН

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что в результате воздействия двух активных циклонов в Харьковской области с 17 по 19 марта ожидаются сложные погодные условия.

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"Значительное ухудшение погодных условий предполагается в связи с приходом серии активных южных циклонов. На все три дня в городе объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные метели, снег, местами с дождем, на дорогах гололед, порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. Высота снежного покрова составит около 40 см", – отметила заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, передает slk.kh.ua.

Так, 17 марта синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова на 5 - 10 см). Ветер северо-восточный 15 - 22 м/сек. На дорогах гололедица.

18 марта сильный дождь с переходом в снег. Местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5 - 10 см). Ветер северо-восточный 15 - 22 м/сек. На дорогах гололедица.

А 19 марта сильный снег, метель, снежные заносы (прирост снежного покрова 15 - 20 см). Местами порывы северо-восточного ветра 15 - 20 м/сек. На дорогах гололедица, снежный накат. Снижение температуры воздуха до 8 - 13º мороза.

Из-за сложных погодных условий, все службы, отвечающие за жизнеобеспечение области, будут работать в усиленном режиме. Также на рабочих местах с 17 по 19 марта будут находиться председатели райгосадминистраций Харьковской области - чтобы оперативно организовывать работу на местах.

"Сегодня все службы доложили о готовности: дорожники, облэнерго, ГСЧС, полиция. Мы определили порядок взаимодействия и координацию работы. Все необходимые горюче-смазочные материалы, запчасти, топливо, техника, согласно докладам служб, готовы. Все службы будут работать в круглосуточном режиме", - подчеркнул руководитель областного штаба по чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко.

Так, по информации коммунальных служб области, в подразделениях газо-, водо - и теплоснабжения готовы к работе 347 аварийных бригад, 484 единицы основной и 52 - вспомогательной техники. Ликвидировать возможные последствия непогоды готовы и в облэнерго - в случае непогоды здесь задействуют дополнительно более 1000 сотрудников и 467 единиц техники. К работе на дорогах области готовы 742 единицы спецтехники, еще 480 могут привлечь в случае необходимости. На магистральных дорогах подготовлены 18 площадок для временного отстоя транспорта, а также 56 стационарных пунктов обогрева в подразделениях Харьковского облавтодора.