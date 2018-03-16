Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
14:49, 16 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В течение 17-18 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность.
Циклоны принесут в Украину снегопады, морозы и штормовой ветер
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17-18 марта на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.
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