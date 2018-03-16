Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карапатх сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 17-18 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность.

Читайте также Циклоны принесут в Украину снегопады, морозы и штормовой ветер

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17-18 марта на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.