Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:49, 16 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карапатх сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карапатх сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 17-18 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17-18 марта на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в большинстве областей Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.

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