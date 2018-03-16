На востоке Китая начался сезон цветения вишни (фото, видео)
13:34, 16 марта 2018
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Вместе с вишнями начали цвести груши и сливы.
В восточных регионах Китая начался сезон цветения вишни.
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)
Деревья в национальных парках покрылись белыми, розовыми и красными лепестками, говорится в сюжете ТСН.
Вместе с вишнями начали цвести груши и сливы. Хорошая погода вывела на улицы тысячи китайцев, в регион также едут туристы - все ради фотографии в бело-розовых цветах.
На востоке Китая начался сезон цветения вишни
Напомним, в Мукачево в ноябре зацвела сакура. На дереве рядом с пожелтевшей листвой распустились розовые цветы.
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