В Иране произошло землетрясение
10:37, 16 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 16 марта, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км на север от города Равер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек.
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