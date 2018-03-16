В Иране произошло землетрясение

10:37, 16 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 16 марта, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км на север от города Равер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек.

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