Циклоны принесут в Украину снегопады, морозы и штормовой ветер

Местами похолодает до -16°.

В Украине ухудшится погода / УНИАН

В течение 17-19 марта в результате воздействия двух активных циклонов в Украине ухудшится погода: ожидаются снегопады, морозы и штормовой ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях пройдет сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, во многих регионах ожидается похолодание.