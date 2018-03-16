Циклоны принесут в Украину снегопады, морозы и штормовой ветер
Местами похолодает до -16°.
В течение 17-19 марта в результате воздействия двух активных циклонов в Украине ухудшится погода: ожидаются снегопады, морозы и штормовой ветер.
Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до -1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).
19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях пройдет сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.
Напомним, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, во многих регионах ожидается похолодание.
Погода в Украине
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Винница+4°... 0°
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Днепропетровск+5°... +2°
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Донецк+7°... -2°
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Житомир+1°... -5°
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Запорожье+7°... +3°
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Ивано-Франковск+11°... +2°
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Киев-1°... -4°
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Кировоград+7°... +4°
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Луганск+5°... -1°
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Луцк+1°... -6°
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Львов+8°... -5°
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Николаев+7°... +5°
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Одесса+9°... +5°
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Полтава+1°... -2°
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Ровно0°... -7°
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Симферополь+13°... +5°
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Сумы-1°... -6°
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Тернополь+7°... -3°
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Харьков+1°... -2°
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Херсон+9°... +6°
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Хмельницкий+6°... -2°
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Черкассы+1°... 0°
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Чернигов-2°... -7°
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Черновцы+11°... +4°