Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до -1°
08:30, 16 марта 2018
17
Вечером похолодает до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта в Киеве пройдет снег, температура до -5°.
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, на севере ночью похолодает до -9°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+4°... 0°
-
Днепропетровск+5°... +2°
-
Донецк+7°... -2°
-
Житомир0°... -5°
-
Запорожье+6°... +3°
-
Ивано-Франковск+11°... +3°
-
Киев-1°... -4°
-
Кировоград+7°... +4°
-
Луганск+5°... -1°
-
Луцк+1°... -6°
-
Львов+8°... -5°
-
Николаев+7°... +5°
-
Одесса+9°... +5°
-
Полтава0°... -2°
-
Ровно+1°... -7°
-
Симферополь+13°... +5°
-
Сумы-2°... -6°
-
Тернополь+8°... -3°
-
Харьков0°... -2°
-
Херсон+9°... +6°
-
Хмельницкий+5°... -5°
-
Черкассы+1°... 0°
-
Чернигов-2°... -7°
-
Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
0 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 42 %
Давление: 747 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:19
Закат 19:17
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей