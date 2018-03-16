Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до -1°

08:30, 16 марта 2018
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Вечером похолодает до -3°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта в Киеве пройдет снег, температура до -5°.

Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, на севере ночью похолодает до -9°.

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