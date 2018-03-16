В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, во многих областях похолодает (карта)
08:13, 16 марта 2018
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Почти во всех регионах ожидаются осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, во многих регионах ожидается похолодание.
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +13°.
На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +11°.
В северных областях снегопады. Температура до -9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, если 16 марта петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
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Погода в Украине
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Винница+4°... 0°
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Днепропетровск+5°... +2°
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Донецк+7°... -2°
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Житомир0°... -5°
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Запорожье+6°... +3°
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Ивано-Франковск+11°... +3°
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Киев-1°... -4°
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Кировоград+7°... +4°
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Луганск+5°... -1°
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Луцк+1°... -6°
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Львов+8°... -5°
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Николаев+7°... +5°
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Одесса+9°... +5°
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Полтава0°... -2°
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Ровно+1°... -7°
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Симферополь+13°... +5°
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Сумы-2°... -6°
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Тернополь+8°... -3°
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Харьков0°... -2°
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Херсон+9°... +6°
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Хмельницкий+5°... -5°
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Черкассы+1°... 0°
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Чернигов-2°... -7°
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