В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Почти во всех регионах ожидаются осадки.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, во многих регионах ожидается похолодание.

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На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +13°.

На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +11°.

В северных областях снегопады. Температура до -9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 16 марта петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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