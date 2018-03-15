В Киеве завтра пройдет снег, ночью похолодает до -5°

17:00, 15 марта 2018
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Днем в столице температура до -1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта в Киеве пройдет снег, температура до -5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, на севере ночью похолодает до -9°.

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