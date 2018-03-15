Завтра Украину накроют дожди и снегопады, во многих областях похолодает (видеопрогноз)
16:30, 15 марта 2018
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На севере ночью похолодает до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, на севере ночью похолодает до -9°.
Весеннее потепление ожидается в Украине с 27 марта
На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +13°.
На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +11°.
В северных областях снегопады. Температура до -9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, если 16 марта петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 марта
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Погода в Украине
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Винница+8°... 0°
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Днепропетровск+3°... -1°
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Донецк+6°... -1°
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Житомир+6°... -3°
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Запорожье+4°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+4°... -4°
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Кировоград+5°... -1°
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Луганск+7°... -1°
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Луцк+5°... 0°
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Львов+7°... +2°
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Николаев+9°... +2°
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Одесса+12°... +4°
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Полтава+1°... -2°
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Ровно+5°... -1°
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Симферополь+10°... +1°
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Сумы+1°... -5°
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Тернополь+8°... +2°
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Харьков+2°... -2°
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Херсон+9°... +2°
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Хмельницкий+7°... +2°
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Черкассы+3°... -3°
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Чернигов+3°... -6°
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Черновцы+10°... +1°
Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 46 %
Давление: 750 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков: 9 %
Восход: 07:21
Закат 19:16
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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