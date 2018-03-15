Завтра Украину накроют дожди и снегопады, во многих областях похолодает (видеопрогноз)

16:30, 15 марта 2018
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На севере ночью похолодает до -9°.

В Украину возвращаются снегопады / УНИАН
В Украину возвращаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 марта, в Украине пройдут дожди и снегопады, на севере ночью похолодает до -9°.

Весеннее потепление ожидается в Украине с 27 марта

На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +13°.

На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +11°.

В северных областях снегопады. Температура до -9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, если 16 марта петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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