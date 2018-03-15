Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность ожидается 15-16 марта.

В Украине сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 15-16 марта в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15-16 марта на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 15 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.