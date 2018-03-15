Весеннее потепление ожидается в Украине с 27 марта

На большей части территории Украины 17-19 марта ожидаются снегопады и резкое снижение температуры.

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода / УНИАН

Интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта.

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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"Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта", - сказала Адаменко.

По ее словам, в ближайшие дни (17-19 марта) выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова. В этих районах ожидается самое интенсивное снижение температуры – до 10-15 градусов мороза несколько дней подряд.

Адаменко также сказала, что на юге Украины также будут снегопады, минимальная температура ночью будет достигать минус 6 - минус 8 градусов две-три, максимум 4 ночи.

Напомним, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.