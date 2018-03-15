Снегопад нарушил движение транспорта на северо-востоке Китае

12:38, 15 марта 2018
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О пострадавших не сообщается.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Снегопад в китайской провинции Ляонин нарушил движение транспорта.

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В большинстве районов провинции снег начался вечером 14 марта и все еще шел 15 марта, передает Синьхуа со ссылкой на местную метеорологическую службу.

Из-за непогоды минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. 15 марта приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.

Напомним, на северо-восток США обрушился сильный снегопад, который сопровождался штормовым ветром.

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