Снегопад нарушил движение транспорта на северо-востоке Китае
12:38, 15 марта 2018
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О пострадавших не сообщается.
Снегопад в китайской провинции Ляонин нарушил движение транспорта.
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В большинстве районов провинции снег начался вечером 14 марта и все еще шел 15 марта, передает Синьхуа со ссылкой на местную метеорологическую службу.
Из-за непогоды минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. 15 марта приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.
Напомним, на северо-восток США обрушился сильный снегопад, который сопровождался штормовым ветром.
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