Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
11:49, 15 марта 2018
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На реке Прут возле г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья.
Сегодня, 15 марта, на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +3°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"15 марта на Пруте возле г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья высотой 180-230 см над нулем поста... (уровень воды на 8.00 14 марта был равен 162 см)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 17-19 марта ожидается сильное похолодание.
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