Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

11:49, 15 марта 2018
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На реке Прут возле г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья.

На Пруте ожидается підвищееня уровня воды / УНИАН
На Пруте ожидается повышениеуровня воды / УНИАН

Сегодня, 15 марта, на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +3°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 марта на Пруте возле г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья высотой 180-230 см над нулем поста... (уровень воды на 8.00 14 марта был равен 162 см)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 17-19 марта ожидается сильное похолодание.

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