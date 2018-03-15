На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0

10:37, 15 марта 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Себу.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 15 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на северо-запад от города Себу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек. Землетрясение произошло 7 марта в в 00:13:06 по местному времени, эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры.

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