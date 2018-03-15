В Украину возвращаются морозы: местами похолодает до -16°

09:42, 15 марта 2018
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Также ожидаются снегопады и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Украине 17-19 марта ожидается сильное похолодание.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Так, 17 марта в северной половине Украины сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях ожидается сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура упадет до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.

Напомним, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

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