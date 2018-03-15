В Украину возвращаются морозы: местами похолодает до -16°
Также ожидаются снегопады и сильный ветер.
В Украине 17-19 марта ожидается сильное похолодание.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +3°
Так, 17 марта в северной половине Украины сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).
19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях ожидается сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура упадет до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.
Напомним, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.
Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепропетровск+3°... -2°
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Донецк+7°... -1°
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Житомир+6°... -3°
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Запорожье+4°... -2°
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Ивано-Франковск+9°... -3°
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Киев+4°... -4°
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Кировоград+5°... -1°
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Луганск+6°... -1°
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Луцк+5°... 0°
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Львов+7°... +2°
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Николаев+9°... +2°
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Одесса+12°... +4°
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Полтава+1°... -3°
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Ровно+5°... -2°
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Симферополь+10°... +1°
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Сумы+1°... -5°
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Тернополь+8°... +1°
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Харьков+2°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... +2°
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Черкассы+3°... -3°
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Чернигов+2°... -6°
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Черновцы+11°... +1°