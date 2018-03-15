В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +3°

08:30, 15 марта 2018
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 марта, в Киеве без осадков, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер северный и северо-западный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

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