В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +12° (карта)
08:10, 15 марта 2018
28
Осадков не будет в южных регионах.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.
В Украине 17-19 марта ухудшится погода: ожидаются морозы, снегопады, метели
На востоке пройдут дожди, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.
В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+7°... -1°
-
Днепропетровск+3°... -2°
-
Донецк+6°... -1°
-
Житомир+5°... -3°
-
Запорожье+4°... -2°
-
Ивано-Франковск+10°... -2°
-
Киев+3°... -4°
-
Кировоград+5°... -1°
-
Луганск+6°... -1°
-
Луцк+5°... -1°
-
Львов+7°... +2°
-
Николаев+9°... +2°
-
Одесса+11°... +4°
-
Полтава+1°... -3°
-
Ровно+5°... -2°
-
Симферополь+9°... +1°
-
Сумы+1°... -5°
-
Тернополь+7°... +2°
-
Харьков+2°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... +1°
-
Черкассы+4°... -3°
-
Чернигов+3°... -6°
-
Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
0 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 45 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 07:21
Закат 19:16
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей