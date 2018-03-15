В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +12° (карта)

08:10, 15 марта 2018
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Осадков не будет в южных регионах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

В Украине 17-19 марта ухудшится погода: ожидаются морозы, снегопады, метели

На востоке пройдут дожди, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.

В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 15 марта / УНИАН
Прогноз на 15 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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