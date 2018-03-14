В Киеве завтра без осадков, температура до +3°

В столице завтра будет пасмурно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 марта, в Киеве без осадков, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер северный и северо-западный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

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