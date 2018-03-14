Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12° (видеопрогноз)

Осадков не будет на юге страны.

Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.

В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.

Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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