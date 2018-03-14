Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12° (видеопрогноз)
16:30, 14 марта 2018
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Осадков не будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.
В Украине 17-19 марта ухудшится погода: ожидаются морозы, снегопады, метели
На востоке пройдут дожди, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.
В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, если 15 марта гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 15 марта
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Погода в Украине
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Винница+3°... +1°
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Днепропетровск+2°... +1°
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Донецк+2°... +1°
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Житомир+3°... 0°
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Запорожье+3°... +2°
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Ивано-Франковск+13°... +4°
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Киев+2°... -1°
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Кировоград+2°... 0°
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Луганск+1°... -1°
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Луцк+11°... +3°
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Львов+12°... +2°
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Николаев+7°... +3°
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Одесса+8°... +3°
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Полтава+1°... -1°
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Ровно+10°... +2°
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Симферополь+14°... +5°
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Сумы-1°... -3°
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Тернополь+10°... +3°
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Харьков0°... -1°
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Херсон+7°... +3°
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Хмельницкий+7°... +2°
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Черкассы+1°... -1°
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Чернигов+2°... -1°
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Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
0 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 42 %
Давление: 750 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 07:23
Закат 19:15
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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