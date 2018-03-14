Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западе Украины

13:50, 14 марта 2018
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14-15 марта будет наблюдаться развитие весеннего половодья.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о подъеме уровней воды на водоемах запада Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, 14-15 марта продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды в реках.

В частности, речь идет о реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета и реках Закарпатья. В этих реках подъем воды будет достигать 0,3-1,5 м.

Также в реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) уровень подъема составит 0,2-0,8 м.

Кроме того, в реке Вишня (бассейн реки Сян), на участке Днестра «Галич-Залещики», его притоке реки Стрвьяж возле села Луки на 0,7-1,2 м.

Укргидрометцентр предупреждает о том, что местами выход воды ожидается на пойму и дальнейшее её затопление на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская обл.), и в дальнейшем возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных построек.

Напомним, в конце текущей недели в Украину вернутся морозы.

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