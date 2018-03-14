В Украину идут морозы - синоптик
12:49, 14 марта 2018
348
Также ожидаются осадки и штормовой ветер.
В конце текущей недели в Украину вернутся морозы.
Сегодня в Киеве пройдет дождь со снегом, температура до +3°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"17-18 марта, на выходных, в Украину начнет "затекать" с севера холодный арктический воздух с морозами, с юго-запада Европы будет подпирать активный циклон с ливнями и снегами. А противоборство этих атмосферных антагонистов повлечет штормовой ветер", - пишет она.
По словам Диденко, завтра, 15 марта, в Украине ожидаются осадки. Температура воздуха ближайшей ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем в пределах Украины ожидается +1...+5 градусов.
Напомним, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+3°... +1°
-
Днепропетровск+2°... +1°
-
Донецк+2°... +1°
-
Житомир+3°... 0°
-
Запорожье+4°... +3°
-
Ивано-Франковск+13°... +4°
-
Киев+2°... -1°
-
Кировоград+2°... 0°
-
Луганск+1°... -1°
-
Луцк+12°... +3°
-
Львов+12°... +2°
-
Николаев+6°... +3°
-
Одесса+8°... +3°
-
Полтава+1°... -1°
-
Ровно+11°... +3°
-
Симферополь+14°... +5°
-
Сумы-1°... -3°
-
Тернополь+11°... +3°
-
Харьков0°... -1°
-
Херсон+7°... +3°
-
Хмельницкий+7°... +2°
-
Черкассы+1°... -1°
-
Чернигов+2°... -1°
-
Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
- 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -8 °
Влажность: 42 %
Давление: 749 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 07:23
Закат 19:15
Фаза луны:
Лента новостей