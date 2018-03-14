В Украину идут морозы - синоптик

Также ожидаются осадки и штормовой ветер.

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В конце текущей недели в Украину вернутся морозы.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"17-18 марта, на выходных, в Украину начнет "затекать" с севера холодный арктический воздух с морозами, с юго-запада Европы будет подпирать активный циклон с ливнями и снегами. А противоборство этих атмосферных антагонистов повлечет штормовой ветер", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 15 марта, в Украине ожидаются осадки. Температура воздуха ближайшей ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем в пределах Украины ожидается +1...+5 градусов.

Напомним, в среду, 14 марта, в Украине пройдут дожди и снег, местами до +12°.